15 ноября, 15:45Общество
Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных объектов появилось в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В этом году на ВДНХ лед зальют на площади Промышленности вокруг макета "Восток". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве 16 ноября возможна минусовая температура. Об этом предупредили синоптики.