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Новости

15 ноября, 15:45

Общество

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных объектов появилось в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В этом году на ВДНХ лед зальют на площади Промышленности вокруг макета "Восток". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В Москве 16 ноября возможна минусовая температура. Об этом предупредили синоптики.

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