Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных объектов появилось в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В этом году на ВДНХ лед зальют на площади Промышленности вокруг макета "Восток". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В Москве 16 ноября возможна минусовая температура. Об этом предупредили синоптики.