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Новости

15 ноября, 17:15

Город

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благотворительный маркет станет центральным событием фестиваля "Город неравнодушных". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве построят жилье, школы и детсады по трем проектам развития территорий. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Более шести тысяч поездок совершили пассажиры на новом экспресс-маршруте до "Фуд Сити". Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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