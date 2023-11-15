Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благотворительный маркет станет центральным событием фестиваля "Город неравнодушных". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве построят жилье, школы и детсады по трем проектам развития территорий. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Более шести тысяч поездок совершили пассажиры на новом экспресс-маршруте до "Фуд Сити". Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.