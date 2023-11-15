Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 22 тысяч человек с начала 2023 года записались на службу в армию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Город предоставил более восьми гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ЮВАО с начала 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево воссоздают сюжеты в греческом стиле. Об этом рассказал комплекс горхозяйства.