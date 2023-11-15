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Новости

15 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 22 тысяч человек с начала 2023 года записались на службу в армию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Город предоставил более восьми гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ЮВАО с начала 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево воссоздают сюжеты в греческом стиле. Об этом рассказал комплекс горхозяйства.

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