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Новости

15 ноября, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны на 2023 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подъездную автодорогу к железнодорожной станции Санино построят в 2026 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Московский Дед Мороз пригласил жителей города на свой день рождения 18 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе усадьбы.

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