Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны на 2023 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подъездную автодорогу к железнодорожной станции Санино построят в 2026 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Московский Дед Мороз пригласил жителей города на свой день рождения 18 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе усадьбы.