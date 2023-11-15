Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,5 тысячи горожан старшего возраста посещают тренировки проекта "Московское долголетие" по боевому искусству. Таковы данные портала mos.ru.

Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Каток на площади Промышленности сможет одновременно принять почти две тысячи гостей.