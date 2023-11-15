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Новости

15 ноября, 14:45

Город

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: 30 московских школьников победили на конкурсе "Большая перемена"

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 1,5 тысячи горожан старшего возраста посещают тренировки проекта "Московское долголетие" по боевому искусству. Таковы данные портала mos.ru.

Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Каток на площади Промышленности сможет одновременно принять почти две тысячи гостей.

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