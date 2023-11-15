Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Более 22 тысяч человек заключили контракты на военную службу в этом году в столице. Таким образом, Москва досрочно выполнила задачу, поставленную министерством обороны. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения единого пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова.

Пункт отбора оснащен системой электронной очереди. Кроме того, для работы с кандидатами было разработано специальное программное обеспечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.