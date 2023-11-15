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15 ноября, 14:30

Общество

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

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Более 22 тысяч человек заключили контракты на военную службу в этом году в столице. Таким образом, Москва досрочно выполнила задачу, поставленную министерством обороны. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения единого пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова.

Пункт отбора оснащен системой электронной очереди. Кроме того, для работы с кандидатами было разработано специальное программное обеспечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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