Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школу на 825 учеников построят в Нижегородском районе Москвы по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей появились на портале mos.ru. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве запустили производство плат для контрольно-измерительного оборудования. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.