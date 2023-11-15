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Новости

15 ноября, 14:30

Экономика

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" – мэр

Новости часа: Собянин сообщил, что на Рязанском проспекте построят новую школу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школу на 825 учеников построят в Нижегородском районе Москвы по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей появились на портале mos.ru. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве запустили производство плат для контрольно-измерительного оборудования. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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