Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве завершили клинические исследования обновленного "Спутника Лайт". Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Заметное похолодание начнется в Москве 16 ноября. Об этом заявили синоптики.