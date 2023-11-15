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Новости

15 ноября, 12:50

Общество

Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Новости часа: 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года

Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" – мэр

Новости часа: Собянин сообщил, что на Рязанском проспекте построят новую школу

Новости часа: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Собянин: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 62 социальных объекта построили за счет инвесторов в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве завершили клинические исследования обновленного "Спутника Лайт". Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Заметное похолодание начнется в Москве 16 ноября. Об этом заявили синоптики.

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