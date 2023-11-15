Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских победителей и призеров конкурса "Большая перемена". Дети соревновались с 1,5 тысячи старшеклассников со всей России.

Более 1,4 тысячи участников "Московского долголетия" занимаются боевыми искусствами. Это данные портала mos.ru.

В этом году на ВДНХ зальют лед на площади Промышленности вокруг макета "Восток". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.