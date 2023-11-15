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Новости

15 ноября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Новости часа: Собянин поздравил столичных победителей конкурса "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" – мэр

Новости часа: Собянин сообщил, что на Рязанском проспекте построят новую школу

Новости часа: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Собянин: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил московских победителей и призеров конкурса "Большая перемена". Дети соревновались с 1,5 тысячи старшеклассников со всей России.

Более 1,4 тысячи участников "Московского долголетия" занимаются боевыми искусствами. Это данные портала mos.ru.

В этом году на ВДНХ зальют лед на площади Промышленности вокруг макета "Восток". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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