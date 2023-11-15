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15 ноября, 12:00

Общество

Новости часа: московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" – мэр

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Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 800 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Жилье, школы, детские сады и другие объекты построят по трем проектам комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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