Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 11:45

Общество

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" – мэр

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" – мэр

Новости часа: Собянин сообщил, что на Рязанском проспекте построят новую школу

Новости часа: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Собянин: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

30 московских школьников победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Еще 107 ребят стали призерами, они соревновались с 1,5 тысячи страшеклассников со всей страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Тема конкурса – "Горжусь Россией". Участники изучали историю, традиции и культуру страны, узнали о достижениях выдающихся россиян. Финал соревнований прошел в "Артеке".

Участникам нужно было показать слаженную командную работу, креативность и навыки общения. Победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или запуск стартапов. Мэр поздравил самих школьников и поблагодарил педагогов за их отличную подготовку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика