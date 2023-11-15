Новости часа: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве за сутки выпало до 20% от месячной нормы осадков. О погодных условиях рассказали синоптики.

На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектная документация для объекта согласована, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.