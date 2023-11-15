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Новости

Новости

15 ноября, 11:15

Общество

Новости часа: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Новости часа: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Собянин: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве за сутки выпало до 20% от месячной нормы осадков. О погодных условиях рассказали синоптики.

На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектная документация для объекта согласована, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

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