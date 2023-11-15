Собянин: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Новую школу на 825 мест построят на Рязанском проспекте в Нижегородском районе Москвы. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что объект возведут в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Она дает инвесторам различные льготы при строительстве школ, детских садов, поликлиник, спортивных и других социальных объектов. У города, в свою очередь, есть возможность сбалансированно застраивать новые районы и получать дополнительные рабочие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.