Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Новый парк на юге Москвы стал местом притяжения жителей нескольких столичных районов. Он появился на полузаброшенной территории пойм двух небольших рек. Итогами благоустройства поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил мэр столицы, работы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки проводили с учетом мнения москвичей. Благоустройство провели на площади почти 100 гектаров.

Как преобразилось пространство и чем особенно привлекает новых парк москвичей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.