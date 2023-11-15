Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 07:45

Город

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Новости часа: Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились поймы рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новый парк на юге Москвы стал местом притяжения жителей нескольких столичных районов. Он появился на полузаброшенной территории пойм двух небольших рек. Итогами благоустройства поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил мэр столицы, работы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки проводили с учетом мнения москвичей. Благоустройство провели на площади почти 100 гектаров.

Как преобразилось пространство и чем особенно привлекает новых парк москвичей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствопаркивидеоМаксим ШаманинАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика