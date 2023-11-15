Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Число центров московского долголетия в столице превысило 100. Еще 10 новых центров открылись в разных районах. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За четыре года для старшего поколения была создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура. Москвичи старшего поколения могут делиться опытом, создавать клубы единомышленников, а также вместе укреплять здоровье и просто общаться.

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