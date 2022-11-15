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Собянин выделил дополнительные средства на помощь онкобольным

Собянин выделил дополнительные средства на помощь онкобольным

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В Москве дополнительно выделили более миллиарда рублей на помощь онкобольным, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелыми травмами. Постановление подписал Сергей Собянин.

Деньги направят на медицинскую помощь, которая не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования. Часть средств также пойдет на помощь в рамках базовой программы ОМС по профилям "гематология" и "радиотерапия в условиях дневного и круглосуточного стационаров".

Выделенный бюджет позволит выполнить около 20 трансплантаций костного мозга, свыше 2 тысяч хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств у пациентов с различными злокачественными опухолями, более 340 операций, включая операции на аорте и магистральных сосудах, протезирование и пластику клапанов сердца и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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