Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается вторую неделю подряд – Собянин

В Москве вторую неделю фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил Сергей Собянин. Мэр поблагодарил тех, кто поддержал введение нерабочих дней, сделал прививку от коронавируса и соблюдает масочный режим. По его словам, все это дает положительный результат в борьбе с распространением коронавируса.

Москвичи теперь могут заполнить заявку на экспресс-тестирование на коронавирус онлайн. Это сэкономит время, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цены на туры в Египет после запуска чартеров опустились уже на 50%, сообщили в Ассоциации туроператоров.