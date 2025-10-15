Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

В бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Среди них – развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций.

Предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, повышение качества предоставляемых услуг и развитие городской инфраструктуры. Только в 2026 году на социальные расходы выделено более 3 триллионов рублей.

