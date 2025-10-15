Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового комплекса больницы № 52 в Москве

Собянин: Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

"Новости дня": мэр Москвы рассказал о работе системы скорой медицинской помощи

Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице

Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы

Собянин: 235 тыс москвичей переселяются или переехали в квартиры по реновации

Более 8 тысяч москвичей получат новые квартиры по реновации

Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации

В бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Среди них – развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций.

Предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, повышение качества предоставляемых услуг и развитие городской инфраструктуры. Только в 2026 году на социальные расходы выделено более 3 триллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика