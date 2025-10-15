Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Сергей Собянин проверил ход строительства нового корпуса больницы № 52 в Москве. Работы планируют завершить в 2027 году.

В десятиэтажном здании, которое сейчас готово на 20%, разместят несколько отделений. Там будут оказывать высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе по трансплантации органов, кардиологии и нефрологии.

