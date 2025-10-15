Собянин: Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития. Ожидаемый темп роста экономики на ближайшие два года будет в диапазоне от 2 до 3%, согласно утвержденному прогнозу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, экономика города показала высокую устойчивость, и положительная динамика сохранится в ближайшие три года. Главным драйвером роста остается инвестиционная активность.

