Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 18:30

Новости

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Мой район. Новости": Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин: проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Четырехметровый чемоданчик врача установят в Москве к юбилею скорой помощи, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В кинопарке "Москино" пройдут джазовые выходные, рассказали в пресс-службе Московского кинокластера.

Читайте также
мэр МосквымедицинаэкономикагородкультуравидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика