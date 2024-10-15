15 октября, 18:30Новости
Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%. Об этом заявил Сергей Собянин.
Четырехметровый чемоданчик врача установят в Москве к юбилею скорой помощи, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
В кинопарке "Москино" пройдут джазовые выходные, рассказали в пресс-службе Московского кинокластера.
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