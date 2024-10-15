Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общая строительная готовность участка Троцкой линии метро с еще тремя станциями превысила 40%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Количество исследований для раннего выявления рака груди увеличилось более чем в 2 раза, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Джазовые выходные пройдут в кинопарке "Москино" 19–20 октября, рассказали в департаменте культуры.