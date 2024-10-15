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15 октября, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин: проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: более 380 тыс раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве

Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общая строительная готовность участка Троцкой линии метро с еще тремя станциями превысила 40%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Количество исследований для раннего выявления рака груди увеличилось более чем в 2 раза, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Джазовые выходные пройдут в кинопарке "Москино" 19–20 октября, рассказали в департаменте культуры.

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