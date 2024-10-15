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15 октября, 08:45

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Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

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Город на 8% увеличит расходы на развитие здравоохранения – из бюджета выделят 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, до конца 2028 года в Москве будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи.

При этом к 2025 году специалисты завершат реконструкцию столичных поликлиник, достроят новые корпуса онкологической больницы № 62 на территории "Сколково" и многопрофильный комплекс детской клиники святого Владимира, уточнил мэр.

Всего, по словам Собянина, за следующие три года в столице появятся более 30 объектов здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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