15 октября, 08:45Новости
Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%
Город на 8% увеличит расходы на развитие здравоохранения – из бюджета выделят 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Так, до конца 2028 года в Москве будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи.
При этом к 2025 году специалисты завершат реконструкцию столичных поликлиник, достроят новые корпуса онкологической больницы № 62 на территории "Сколково" и многопрофильный комплекс детской клиники святого Владимира, уточнил мэр.
Всего, по словам Собянина, за следующие три года в столице появятся более 30 объектов здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.