15 октября, 20:30Новости
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья
Около 2 тысяч человек получили квартиры по программе реновации в Зеленограде. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
В Москве установят больше зарядок для электротранспорта. Город стремится к тому, чтобы большинство автомобилей на дорогах были электрическими. Это поможет сократить выброс вредных веществ в атмосферу.
С 16 октября жители Шаболовки будут добираться на работу без трамваев. Движение остановили на несколько недель. Это необходимо для реконструкции депо имени Апакова и укладки новых путей.
Российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.
Спортивные объекты построят в Москве по Адресной инвестиционной программе. Статистика показывает, что доступные для посещения спортивные площадки и центры стимулируют москвичей самим браться за физическую форму.
Мосфильмовскую улицу на западе столицы продлят до станции "Аминьевская". Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр. Подготовительные работы уже начались.
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