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Новости

15 октября, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Около 2 тыс человек получили квартиры по программе реновации в Зеленограде – Собянин

Собянин: производство продуктов в Москве в 2023 году выросло почти на 30%

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Собянин рассказал, как идеи москвичей помогают благоустраивать город

Собянин поздравил с праздником работников дорожного хозяйства Москвы

Темпы программы реновации в Москве увеличатся в два раза

Собянин: 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России

Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием

Московская программа реновации жилья будет ускорена в два раза

Около 2 тысяч человек получили квартиры по программе реновации в Зеленограде. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

В Москве установят больше зарядок для электротранспорта. Город стремится к тому, чтобы большинство автомобилей на дорогах были электрическими. Это поможет сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

С 16 октября жители Шаболовки будут добираться на работу без трамваев. Движение остановили на несколько недель. Это необходимо для реконструкции депо имени Апакова и укладки новых путей.

Российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

Спортивные объекты построят в Москве по Адресной инвестиционной программе. Статистика показывает, что доступные для посещения спортивные площадки и центры стимулируют москвичей самим браться за физическую форму.

Мосфильмовскую улицу на западе столицы продлят до станции "Аминьевская". Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр. Подготовительные работы уже начались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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