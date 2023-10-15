Собянин: производство продуктов в Москве в 2023 году выросло почти на 30%

Сергей Собянин поздравил работников пищевого производства с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале мэр столицы написал, что в Москве около 250 предприятий, выпускающих продукты питания.

В 2023 году их производство выросло почти на 30% по сравнению с 2022 годом. Город помогает отрасли развиваться. Так, 24 предприятия получили статус промкомплекса – он дает налоговые льготы и другие преференции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.