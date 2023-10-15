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15 октября, 11:30

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Собянин рассказал, как идеи москвичей помогают благоустраивать город

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Многофункциональные общественные пространства появляются в каждом округе и районе столицы. О проделанной работе в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В Москве строят зоны отдыха у воды и спортивные кластеры, площадки для детей и места для прогулок с домашними питомцами. Мэр столицы отметил, что большую помощь в благоустройстве оказывают сами москвичи, они предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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