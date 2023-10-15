Собянин рассказал, как идеи москвичей помогают благоустраивать город

Многофункциональные общественные пространства появляются в каждом округе и районе столицы. О проделанной работе в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В Москве строят зоны отдыха у воды и спортивные кластеры, площадки для детей и места для прогулок с домашними питомцами. Мэр столицы отметил, что большую помощь в благоустройстве оказывают сами москвичи, они предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.