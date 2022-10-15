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Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в следующем году

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в следующем году

В Москве запустят эскалаторную галерею на Воробьевых горах

Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

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Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в следующем году. Решение реконструировать подъем, который не работал 40 лет, было принято два года назад. Об этом рассказал Сергей Собянин. Галерею закрыли в целях безопасности из-за оползней и ошибок при строительстве. Теперь же специалисты провели необходимые геологические изыскания, сделали расчеты и нашли подходящее инженерное решение.

Строители укрепили склон, чтобы обеспечить надежную работу галереи. В ней установлены три эскалатора. Высота подъема – 34 метра, что сопоставимо с десятиэтажным домом. Когда галерею откроют, можно будет за несколько минут добраться от метро до улицы Косыгина. По словам мэра, все работы будут закончены к концу года, а первых пассажиров галерея примет уже в январе.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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