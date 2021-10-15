Собянин поздравил работников московской станции скорой помощи с днем рождения их службы

15 октября отмечают День рождения московской скорой помощи. Врачей, фельдшеров, медсестер и водителей с праздником поздравил Сергей Собянин. Мэр опубликовал пост на своей страничке "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что на московской станции скорой помощи работают настоящие герои нашего времени. Они вовремя оказывают помощь пострадавшим, доставляют пациентов на лечение в стационар, а порой и спасают жизнь.

Градоначальник поблагодарил их за верность своему делу и добавил, что столичная скорая успешно справлялась со своей работой даже в непростой период пандемии коронавируса.

Также Собянин напомнил, что центральная станция скорой и неотложной помощи имени Пучкова в Москве является одной из самых оснащенных и быстрых в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.