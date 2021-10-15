Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 откроются в Москве

В Москве на следующей неделе откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра центра вакцинации в ГУМе.

"Массовое экспресс-тестирование начинает распространяться во всех европейских странах. Москва тоже участвует в этом эксперименте. Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30, чтобы масштабно охватить население", – заявил градоначальник.

Между тем, прививку сделали уже 5 миллионов москвичей. 279 тысяч прошли ревакцинацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.