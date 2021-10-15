Собянин заявил, что штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей

В Москве накажут только злостных нарушителей. Штрафы автомобилистам за нарушение тишины в столице не направлены против всех водителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, наказание будет применяться к тем, кто снимает или модернизирует глушители, и намеренно мешает людям громкими звуками. Собянин назвал такое поведение "беспредельным хамством".

Депутата Мосгордумы, уже одобрили в первом чтении закон об увеличении штрафов для автомобилистов и мотоциклистов за шум по ночам. Физическим лицам придется заплатить 5 тысяч рублей, а юридическим – 50 тысяч рублей. Сумма может быть еще больше, если на машине или байке установлен мощный мотор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.