Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы в День города. Комплекс зданий площадью 276 тысяч квадратных метров появился в районе Филевский Парк и стал одним из самых сложных проектов, реализованных в Москве за последние годы.

Визитная карточка центра – 47-этажный небоскреб, он занял десятое место среди самых высоких зданий города. При строительстве применили не только самые передовые технологии, но и искусственный интеллект. По поручению российского президента был создан космический центр. На прямую связь с Путиным и Собяниным на церемонии открытия вышли космонавты с Международной космической станции (МКС).

