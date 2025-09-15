Форма поиска по сайту

15 сентября, 08:15

Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы в День города. Комплекс зданий площадью 276 тысяч квадратных метров появился в районе Филевский Парк и стал одним из самых сложных проектов, реализованных в Москве за последние годы.

Визитная карточка центра – 47-этажный небоскреб, он занял десятое место среди самых высоких зданий города. При строительстве применили не только самые передовые технологии, но и искусственный интеллект. По поручению российского президента был создан космический центр. На прямую связь с Путиным и Собяниным на церемонии открытия вышли космонавты с Международной космической станции (МКС).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

