Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

С помощью инвесторов в последние годы в Москве реализовано 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей, рассказал Сергей Собянин.

Лето в Москве продолжится и на следующей неделе. С понедельника по четверг воздух будет прогреваться до 23–27 градусов. Похолодание прогнозируется с пятницы, 20 сентября, тогда будет до 21 градуса.

Стали известны детали нападения собаки на семью в Подмосковье. Из-за укусов соседского пса 4-летняя девочка попала в реанимацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

