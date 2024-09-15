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Новости

Новости

15 сентября, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса в Алексеевском районе

Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

Собянин: на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль

Более тысячи гектаров городских улиц, дворов и набережных благоустроят в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве

Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве

Собянин рассказал, какое новейшее медоборудование получили медучреждения Москвы

Новости часа: нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

Новости часа: Собянин рассказал о нацпроекте "Производительность труда" в Москве

С помощью инвесторов в последние годы в Москве реализовано 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей, рассказал Сергей Собянин.

Лето в Москве продолжится и на следующей неделе. С понедельника по четверг воздух будет прогреваться до 23–27 градусов. Похолодание прогнозируется с пятницы, 20 сентября, тогда будет до 21 градуса.

Стали известны детали нападения собаки на семью в Подмосковье. Из-за укусов соседского пса 4-летняя девочка попала в реанимацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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