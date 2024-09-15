Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

С помощью инвесторов в последние годы в Москве реализовано 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Например, в одном только индустриальном парке "Руднево" работают 20 компаний. Они наращивают выпуск медизделий, банкоматов, беспилотников и другой высокотехнологичной продукции. По офсетным контрактам запущены производства важных для города изделий и товаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

