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Новости

15 сентября, 13:15

Новости

Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

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С помощью инвесторов в последние годы в Москве реализовано 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Например, в одном только индустриальном парке "Руднево" работают 20 компаний. Они наращивают выпуск медизделий, банкоматов, беспилотников и другой высокотехнологичной продукции. По офсетным контрактам запущены производства важных для города изделий и товаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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