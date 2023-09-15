Новости часа: Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины "Сделано в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч брендов стали участниками программы "Сделано в Москве" за год, сообщил Сергей Собянин. В столице откроют соответствующие магазины.

В столице действуют 250 медленных зон для электросамокатов. Об этом рассказал Дептранс Москвы.

До 7 баллов ожидается вечером 15 сентября на дорогах Москвы. Данные приводит ЦОДД.