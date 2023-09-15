Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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Новости

15 сентября, 15:30

Экономика

Новости часа: Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины "Сделано в Москве"

Новости часа: Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины "Сделано в Москве"

Собянин сообщил о скором открытии нового моста между Балчугом и Парком Горького

Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины "Сделано в Москве"

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы помогают социальному развитию Москвы

Новости часа: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч брендов стали участниками программы "Сделано в Москве" за год, сообщил Сергей Собянин. В столице откроют соответствующие магазины.

В столице действуют 250 медленных зон для электросамокатов. Об этом рассказал Дептранс Москвы.

До 7 баллов ожидается вечером 15 сентября на дорогах Москвы. Данные приводит ЦОДД.

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