Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы помогают социальному развитию Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построили 54 здания социальной инфраструктуры в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дептранс столицы адаптирует маршрутную сеть в районе новой станции метро "Физтех". Об этом рассказала пресс-служба департамента.

Более 40% строящегося жилья продали в Москве к середине сентября. Об этом сообщает Москомстройинвест.