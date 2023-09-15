Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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Новости

Новости

15 сентября, 14:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы помогают социальному развитию Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы помогают социальному развитию Москвы

Новости часа: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: инвесторы построили в Москве 30 детских садов и 14 школ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построили 54 здания социальной инфраструктуры в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дептранс столицы адаптирует маршрутную сеть в районе новой станции метро "Физтех". Об этом рассказала пресс-служба департамента.

Более 40% строящегося жилья продали в Москве к середине сентября. Об этом сообщает Москомстройинвест.

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