Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 13:30

Общество

Новости часа: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: инвесторы построили в Москве 30 детских садов и 14 школ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый пешеходный мост станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС-2. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 200 тысяч пассажиров с начала сезона воспользовались переправами от Северного речного вокзала. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Небольшой дождь возможен в Москве во второй половине дня. Об этом предупредили синоптики.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортобществопогодавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика