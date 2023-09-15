Новости часа: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый пешеходный мост станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС-2. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 200 тысяч пассажиров с начала сезона воспользовались переправами от Северного речного вокзала. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Небольшой дождь возможен в Москве во второй половине дня. Об этом предупредили синоптики.