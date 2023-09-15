Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Рядом с новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) благоустраивают территорию. Делают это в сжатые сроки и с комфортом для жителей, написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Пешеходные маршруты от жилых домов появились возле "Кленового бульвара" и "Нагатинского Затона". А вдоль Коломенской улицы теперь проходит прогулочный экомаршрут с зонами для отдыха и спорта. Всего благоустроят 10 станций БКЛ.

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