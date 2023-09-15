Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 11:00

Город

Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: инвесторы построили в Москве 30 детских садов и 14 школ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: на месте бывшей промзоны в СВАО построят спорткомплекс и скалолазный центр

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Рядом с новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) благоустраивают территорию. Делают это в сжатые сроки и с комфортом для жителей, написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Пешеходные маршруты от жилых домов появились возле "Кленового бульвара" и "Нагатинского Затона". А вдоль Коломенской улицы теперь проходит прогулочный экомаршрут с зонами для отдыха и спорта. Всего благоустроят 10 станций БКЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствотранспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика