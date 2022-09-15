Новый дом, построенный по программе реновации в Крюкове, скоро начнут заселять. Это трехсекционная многоэтажка на Георгиевском проспекте. 240 семей переедут в новые квартиры до конца 2022 года. Началось оформление документов.

Дом построен по последним стандартам. Лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров. Дом оборудован автоматизированной системой учета потребления энергоресурсов. Так что на коммунальных платежах люди будут существенно экономить. Новостройку осмотрел Сергей Собянин и пообщался с будущими новоселами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.