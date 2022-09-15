Новости часа: три фармзавода будут работать в "Алабушеве" почти в полном объеме в 2023

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три фармзавода в 2023 году начнут работать в "Алабушеве" почти в полном объеме, сообщил Сергей Собянин.

Последняя гроза и потепление до 20 градусов ждут москвичей в пятницу, 16 сентября. Об этом сообщили синоптики.

Слушания по делу Камилы Валиевой о нарушении антидопинговых правил пройдут в конце сентября или в начале октября. Об этом заявили в РУСАДА.