В России стал расти отечественный фармацевтический рынок, и значительную роль в этом сыграли фармпредприятия Москвы. Они создали новые рабочие места. Они снабжают столичную систему здравоохранения необходимыми препаратами.

Сергей Собянин рассказал о развитии площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва". В "Алабушеве" работает 30 компаний. Помимо взаимных обязательств резиденты получают еще и ряд бонусов для работы. Во-первых, в технопарке действует режим свободной таможенной зоны. Во-вторых, есть налоговые льготы по федеральному и региональному законодательству. Налог на прибыль всего 2%, а выкуп земельного участка возможен за 1% от кадастровой стоимости. Резиденты принесли на площадку почти 30 миллиардов рублей, создав при этом более двух тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.