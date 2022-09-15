Новое здание школы № 1150 открылось в Зеленограде

IT-полигон и лаборатории для углубленного изучения физики, химии и биологии есть в новом здании школы № 1150 в Зеленограде. Его построили в 2022 году возле новостроек. В корпусе побывал Сергей Собянин. Он осмотрел классы и пообщался с учителями и учениками.

В школьном дворе есть игровые и спортивные площадки, футбольное поле, беговая дорожка и площадка для сдачи норм ГТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.