Новости часа: транспортный узел появится в Зеленограде после ввода станции Крюково МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортный узел появится в Зеленограде после ввода в эксплуатацию станции Крюково МЦД-3. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На льготную ипотеку в России дополнительно направят 56 миллиардов рублей. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Олимпийское движение стало осознавать тупиковость санкций в отношении россиян. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.