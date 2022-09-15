Собянин: Запуск МЦД-3 станет мощным драйвером развития Зеленограда

В Зеленограде – реконструкция станции Крюково. Она является главным транспортно-пересадочным узлом округа.

Крюково станет конечной станцией на МЦД-3. Поезда будут ходить значительно чаще. Пассажиры смогут совершать удобные пересадки на другие виды транспорта. А с учетом бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо стоимость поездки в центр столицы для жителей Зеленограда станет в два раза ниже. Запуск МЦД-3 облегчит путь для 50 тысяч жителей округа. Реконструкция началась в прошлом году. Как идут работы сейчас, посмотрел Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.