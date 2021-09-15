Сергей Собянин утвердил проект строительства Симоновской набережной. На территории между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом появятся пешеходные переходы, светофоры, остановки, а также велопарковки и зарядки электромобилей.

В Москве уже привели в порядок 36 набережных. У москвичей появился пешеходный маршрут длиной в 19 километров – от "Москва-Сити" до Таганской площади. Еще один крупный проект парк "Яуза" – это единое рекреационное пространство от Ростокинского акведука до МКАД. А в центре столицы уже завершили благоустройство острова Балчуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.