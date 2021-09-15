Собянин рассказал о завершении ремонта трех корпусов Боткинской больницы

В Боткинской больнице завершили реконструкцию еще трех корпусов. В одном из них откроют Центр амбулаторной онкологической помощи, он уже готов. Результаты работы осмотрел Сергей Собянин.

"Вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных, амбулаторных центров. Очень важно, чтобы человек чувствовал постоянно заботу и контроль за тем, что происходит. Очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводились до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве", – сказал Собянин.

Капитальный ремонт 28-го корпуса в Боткинской больнице начали в июне 2020 года и завершили в сентябре текущего года. Пятиэтажное здание было практически полностью перестроено под создание современного центра амбулаторной онкологической помощи. Отмечается, что мощности центра позволяют принимать в два раза больше пациентов и проводить до 160 тысяч консультаций в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.