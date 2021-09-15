Собянин объявил об открытии движения по двум новым дорогам в ТиНАО

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В ТиНАО открыли две новые дороги. Это выезд к станции "Филатов луг" и связка между Киевским и Калужским шоссе. Об этом в соцсетях рассказал Сергей Собянин.
По его словам, выезд из ТиНАО небольшой, но очень важный. Это всего около двух километров, однако раньше местным жителям в час пик приходилось добираться до метро около 40 минут, причем в объезд через Киевское шоссе. А прямая дорога теперь будет занимать 7–10 минут.
Новая связка между Киевским и Калужским шоссе будет уже шестой по счету. Она значительно улучшит транспортное сообщение между несколькими населенными пунктами, в которых проживает более 50 тысяч человек.
Раньше переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и "малую бетонку". Теперь же, помимо Московской кольцевой, есть еще ЦКАД, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также четыре местные дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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