Собянин объявил об открытии движения по двум новым дорогам в ТиНАО

В ТиНАО открыли две новые дороги. Это выезд к станции "Филатов луг" и связка между Киевским и Калужским шоссе. Об этом в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

По его словам, выезд из ТиНАО небольшой, но очень важный. Это всего около двух километров, однако раньше местным жителям в час пик приходилось добираться до метро около 40 минут, причем в объезд через Киевское шоссе. А прямая дорога теперь будет занимать 7–10 минут.

Новая связка между Киевским и Калужским шоссе будет уже шестой по счету. Она значительно улучшит транспортное сообщение между несколькими населенными пунктами, в которых проживает более 50 тысяч человек.

Раньше переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и "малую бетонку". Теперь же, помимо Московской кольцевой, есть еще ЦКАД, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также четыре местные дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.