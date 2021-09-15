Собянин поручил включить услуги каршеринга в приложение "Московский транспорт"

В Москве изменились правила пользования каршерингом. Срок максимальной аренды увеличили до 7 дней, а операторы каршеринга будут интегрированы в "Московский транспорт", рассказал Сергей Собянин.

Это даст пользователям возможность бронировать и оплачивать авто через единое приложение, а также строить маршруты.

Москва – российский лидер по парку каршеринга: численность машин составляет 28 тысяч, а активных пользователей – больше миллиона.

Согласно опросам, большинство горожан, которые отказались от покупки личного автомобиля, признались, что приняли такое решение в том числе из-за развития каршеринга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.