Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

15 августа, 22:00

Новости

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Новости часа: около 10 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала 2024 года

Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Новости часа: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Сергей Собянин назвал столичные улицы, где сейчас работают археологи

Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

Новости часа: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Сергей Собянин: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Новости часа: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 1 сентября в Москве откроют 30 новых школ и детских садов, рассказал Сергей Собянин.

Работы по замене асфальта на Тверской улице перенесены на 23 августа, сообщили представители комплекса городского хозяйства.

В Москве фиксируется небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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