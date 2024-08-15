Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 1 сентября в Москве откроют 30 новых школ и детских садов, рассказал Сергей Собянин.

Работы по замене асфальта на Тверской улице перенесены на 23 августа, сообщили представители комплекса городского хозяйства.

В Москве фиксируется небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

