15 августа, 22:00Новости
Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 1 сентября в Москве откроют 30 новых школ и детских садов, рассказал Сергей Собянин.
Работы по замене асфальта на Тверской улице перенесены на 23 августа, сообщили представители комплекса городского хозяйства.
В Москве фиксируется небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщила заммэра Анастасия Ракова.