Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 18:00

Новости

Новости часа: около 10 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала 2024 года

Новости часа: около 10 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала 2024 года

Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Новости часа: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Сергей Собянин назвал столичные улицы, где сейчас работают археологи

Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

Новости часа: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Сергей Собянин: чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Москве с 26 по 29 октября

Новости часа: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска

Собянин: более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента запуска

Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 наблюдается в Москве, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Десятки экскурсий проведут в рамках столичного фестиваля "Портал 2030 – 2050". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквыгородобществофестиваливидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика