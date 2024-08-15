15 августа, 18:00Новости
Новости часа: около 10 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала 2024 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 наблюдается в Москве, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Десятки экскурсий проведут в рамках столичного фестиваля "Портал 2030 – 2050". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.