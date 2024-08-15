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15 августа, 17:45

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Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

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Более трех тысяч деревьев высадят наступающей осенью столичные специалисты по благоустройству. О планах работы в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Озеленение проходит во всех районах города. Программа реализуется уже несколько лет: с 2021 года в городе высадили более 21 тысячи деревьев и кустарников – это липы, клены, вязы и яблони. Они появляются вдоль дорог и позволяют улучшить экологическую обстановку в столице.

Также во всех районах Москвы разбивают цветники и газоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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